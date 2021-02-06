Антарктическая станция, на которой работает одессит Жуковский, отмечает 25-летие

Сегодня исполняется 25 лет со дня основания украинской антарктической станции «Академик Вернадский». Сейчас в команде 25-й экспедиции станции работает одессит, гидрометеоролог Вадим Жуковский.

Станция «Академик Вернадский» — единственная украинская антарктическая станция, расположенная на мысе Марина острова Галиндез. Она работает постоянно и является метеорологической и геофизической обсерваторией. Была основана в 1947 году как британская станция «Фарадей», в феврале 1996 года Великобритания передала её Украине. Над станцией был поднят украинский флаг и присвоено новое имя — «Академик Вернадский» в честь первого президента Академии наук Украины. Передали станцию на конкретных условиях — десять лет украинские исследователи предоставляли британцам всю информацию, которую те раньше сами получали со станции.

В марте 2011 года на станции возведена часовня святого равноапостольного князя Владимира, которая является самым южным культовым сооружением в мире.

С 1996 года Национальный антарктический научный центр ежегодно отправляет на станцию научные экспедиции. Сейчас там находится 25-я юбилейная экспедиция.

Уже в составе 1-й экспедиции на станции работали одесситы, в частности, гляциолог, профессор Одесского гидрометеорологического института Леонид Говоруха. Он в своё время побывал также в советских экспедициях на Землю Франца-Иосифа и в Антарктиду.



На этой фотографии Леонид Говоруха в верхнем ряду третий справа.

Передовая группа 1-й УАЭ прибыла в Антарктиду 28 ноября 1995 года, чтобы перенять опыт у британцев, научиться поддерживать жизнеобеспечение станции и проводить весь комплекс научных исследований.

В пяти экспедициях принимал участие одесский метеоролог Александр Зулас.

На своей странице в Facebook Александр сегодня написал: «С Юбилеем Ст.»Академик Вернадский». Happy Anniversary Vernadsky Base!! 25, большая дата!! Я очень рад, что мне посчастливилось прожить там целых 5 лет!!)».

Александра Зуласа сменил Вадим Жуковский.

Одесские исследователи принимают активное участие в научно-исследовательской работе по изучению Южного полюса Земли.

Что делает сейчас на станции наш земляк Вадим Жуковский? Выполняет рутинную для станции работу — восемь раз в сутки (в 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21 часов по всемирному скоординированному времени (UTC) проводит т. н. срочные наблюдения: фиксируется температура и влажность воздуха, атмосферное давление, облачность, сила ветра, осадки и т.п.

Большинство показателей предоставляют две автоматические метеостанции, дублирующие друг друга. Результаты следует закодировать и отправить во Всемирную метеорологическую организацию не позднее чем через 20 минут после их получения.

Такая работа не предусматривает выходных и приятных посиделок. Метеорологи каждый день смотрят на небо не только для удовольствия. Всё это приходится делать независимо от погоды, которая часто является малоприятной. И дело не в морозе, а наоборот — в тумане и сыром ветре.

Украинская антарктическая станция, помимо чисто научной, выполняет ещё и представительские функции, ведь благодаря географическому расположению её часто посещают туристы из международных антарктических морских круизов.



Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 31/2021 «О праздновании 25-й годовщины основания антарктической станции «Академик Вернадский». Для обеспечения непрерывной работы станции «Академик Вернадский» срок действия Государственной целевой научно-технической программы исследований в Антарктике продлён до 2023 года.

Одесса News сердечно поздравляет наших земляков с праздником и желает им удачи во всех их делах и начинаниях!