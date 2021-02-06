Одесса примет этап кругосветного ралли на электрокарах

Известный гонщик Рафаэль де Местре и один из главных амбассадоров электромобильного движения в Украине Сергей Вельчев представили в Одессе украинский этап ралли на электромобилях «Вокруг света за 80 дней».

Также они представили отреставрированное авто-легенду Tesla Model S P85 + Signature, которое уже объехало вокруг света, сообщает Укринформ.

«В 2023 году мы организуем кругосветное ралли 80edays, которое имеет целью привлечь внимание общественности к необходимости сокращения выбросов СО2 и популяризации экологически чистого транспорта. И я вместе с другими пилотами электромобилей планирую принять участие в ралли на отреставрированном в Одессе после ДТП авто Tesla Model S P85 + Signature, на котором уже один раз объехал вокруг света», — отметил Рафаэль де Местре.

Рекордсмен в путешествиях на электромобиле сказал: «Стартуем в Барселоне и планируем посетить ряд европейских городов. В частности, Милан, Будапешт, Вену, Цюрих, Прагу, Гамбург, Копенгаген, Гётеборг, Осло, затем — Галифакс, Нью-Йорк, Кванджу, Шанхай, Шиянь, Астану, Москву, после чего возьмём курс на Киев, сделаем остановки во Львове и Одессе, а дальше отправимся в Бухарест, посетим ещё несколько городов и завершим ралли в моём родном городе Манреса, это в Автономной области Каталония».

Как отметил Рафаэль де Местре, принцип «делать невозможное возможным» ассоциируется у него с Украиной. «В 2012 году мне говорили, что объехать вокруг света на электромобиле невозможно, а я сделал это. Более того, уже в 2012 году, когда мир практически ничего не знал об электрокарах, первые электромобили, сделанные своими руками, я встретил именно здесь, в Украине», — акцентировал он.

«Я знаю, что здесь живут очень талантливые мастера, и я со спокойной душой доверил свою любимую машину команде инженеров Ecofactor, которую возглавляет Сергей Вельчев. Теперь мы вместе с ними и Tesla Community организуем украинский этап ралли 80edays», — добавил организатор ралли.

В свою очередь Вельчев отметил, что главное — верить в себя. «В Украине очень высокий инженерный потенциал и крутые специалисты. Наша экспертиза легко конкурирует с мировыми производителями. Для нас большая честь — принимать в Одессе один из этапов ралли 80edays, и мы активно работаем над тем, чтобы интегрировать Украину в мировое электромобильное сообщество», — сказал он.

По словам Вельчева, «наша команда рада, что в очередной раз сможет заявить о нашей стране всему миру с позиции творчества и осознанности».

Кстати. Рафаэль де Местре в июле 2020 года попал в серьезное ДТП на своей легендарной Model S P85 + Signature. Пилот не пострадал, но его машина была очень сильно повреждена. Восстанавливала авто одесская инжиниринговая компания Ecofactor.

Как сообщала Одесса News, в селе Севериновка Ивановского района Одесской области проходил этап чемпионата страны по мини-ралли «Кубок лиманов».

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