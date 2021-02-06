Антикоррупционный суд запретил строительство на территории Дачи Маразли в Одессе

НАБУ и САП предотвратили уничтожение памятника архитектуры в Одессе, добившись запрета на проведение строительных работ на территории памятника архитектуры, известной как «Дача Маразли».

Об этом в Телеграм информирует пресс-служба НАБУ.

«Комплекс зданий, представляющих историческую ценность, оказался под угрозой разрушения из-за действий застройщика: на этой территории планировали построить многоэтажки и паркинг. По ходатайству НАБУ и САП, постановлением следственного судьи ВАКС наложен арест на земельные участки площадью более 1 га, в пределах которых расположен комплекс сооружений «Дачи Маразли», — говорится в сообщении.

Арест предусматривает запрет на отчуждение и пользование земучастками в части осуществления строительных работ.

«Сами же сооружения, расположенные на арестованных земельных участках, являются объектом расследования возможных злоупотреблений должностных лиц Одесского облсовета при продаже в сентябре 2018 года нежилых помещений («Дачи Маразли») в пользу частных структур», — информируют в НАБУ.

Отмечается, что ранее на указанные здания также был наложен арест. Это расследование детективы НАБУ осуществляют с июля 2019 года.

Как сообщала Одесса News, Дача Маразли — это комплекс исторических зданий на Лидерсовском бульваре Одессы, построенный Григорием Маразли, одним из первых городских голов и известным меценатом. Здание стало частной собственностью в 2018 году. Выкупила его через областной совет фирма «Бульвар-1906». Позже компания «Бульвар-1906» перепродала здание третьим лицам.

Около двухсот одесситов провели 31 января акцию протеста против строительства компанией-застройщиком жилых многоэтажек рядом с этим памятником архитектуры.

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