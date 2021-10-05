В Одесский порт зашёл ледокол James Clark Ross

5 октября в 10 утра купленный у Великобритании первый украинский ледокол зашёл в Одесский порт.

Об этом передаёт корреспондент Одесса News.

Ледокол James Clark Ross пришёл из датского порта Фредериксхавн.

Как сообщил журналистам в порту Евгений Дикий, руководитель Национального антарктического научного центра, исследовательский ледокол Украина приобрела в августе. Он будет базироваться в Одессе и работать в составе Национального антарктического научного центра. Это первый ледокол, который за годы независимости Украины появился у наших полярников.

«С этим судном у Украины появились амбиции проводить масштабные исследования Южного океана и со временем начать работу в Арктике. Кроме того, для нас этот ледокол представляет ценность как символ, ведь именно он в 1996 году привёз первую украинскую антарктическую экспедицию на бывшую британскую станцию «Фарадей» — сейчас это наш «Академик Вернадский», — сказал Дикий.

Ранее в интервью нашему корреспонденту одессит, бывалый полярник Александр Зулас сказал, что «сама ситуация с возобновлением научного флота для изучения Мирового океана только радует». По его мнению, ледокол «упростит логистику антарктических исследований».

Ледокол был построен в 1990 году. Длина судна — почти 100 метров, водоизмещение — 5732 тонны. На борту есть ряд лабораторий, системы лебёдок, позволяющие размещать научное оборудование на корме или в средней части судна. Может идти со скоростью два морских узла (почти 4 км в час) через ровное ледовое поле толщиной один метр, а максимальное ледовое препятствие на его пути — 4 м.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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