Скульптура одессита Милова вошла в школьный учебник, что мастеру не понравилось

Скульптура Love, которая прославила своего создателя Александра Милова, вошла в школьный учебник «Искусство» для 8-го класса в тематическом блоке “Искусство Возрождения”.

Об этом пишет Культурометр.

Отмечается, что фото скульптуры сопровождается текстом: “Тема материнства и отцовства актуальна во все времена. Скульптура изображает сцену конфликта между мужчиной и женщиной, всередине которых живут маленькие дети”.

Сам автор Александр Милов возмущён такой трактовкой: «После прочтения аннотации узнал, о чём я хотел сказать по мнению автора и могу только догадываться о том, какая ещё ересь преподаётся в школах», — написал Милов на своей странице в Facеbook.

“Проект «Любовь» представляет собой поссорившуюся пару. Парень и девушка сидят спинами друг к другу, оба – неспособные к диалогу. Она сжалась от боли в позе эмбриона, а его терзают мысли. Но внутри этих огромных людей – два маленьких ребёнка, мальчик и девочка. Они смотрят друг на друга и ищут контакта ладошками», — такой была задумка автора скульптуры.

Кстати. «LOVE» — это мужчина и женщина ростом в 7,5 метров и пятиметровые дети. Вся конструкция имеет 17,5 метров в длину, 5,5 – в ширину и 7,5 — в высоту. В 2015-м году она потрясла весь мир, появившись в пустыне Блэк-Рок в США (штат Невада) в рамках ежегодного международного фестиваля современного искусства Burning Man.

Сейчас скульптура находится в Одессе, на посёлке Котовского, на улице Героев обороны Одессы у кинотеатра “Звёздный”. Выбор локации Александр объясняет тем, что именно этот район – район его детства.

Одесса News сообщала в феврале 2021 года, что Александр Милов создал эскиз огромного монумента в виде стилизированной молекулы коронавируса, вписанной в полумесяц, который, возможно, будет установлен в Дубае (ОАЭ) как яркий художественный символ 2020 года.

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