Полиция нашла беглого тракториста, по вине которого погиб 9-летний мальчик

В Одесской области разыскали мужчину, который был за рулём перевернувшегося трактора, что стало причиной смерти ребёнка, находившегося в кабине.

Одесса News писала о том, что авария произошла 2 октября в селе Петрово. В результате опрокидывания трактора с прицепом, в котором были дети, погиб девятилетний мальчик. Мужчина, управлявший транспортным средством, с места происшествия скрылся.

По информации Одесского районного управления полиции №2, беглого тракториста, который вёл нищенский образ жизни и приехал в этот населённый пункт в поисках заработка, более суток разыскивал весь личный состав территориального подразделения полиции, а также местные жители и представители общественности.

Разыскиваемого задержали в селе Яськи — местные жители узнали мужчину по ориентировке в интернете.

Правонарушитель признался в причастности к ДТП, а свой побег с места аварии объяснил страхом.

Сейчас мужчина находится в районном управлении полиции, где с ним проводятся неотложные следственные мероприятия, выясняют, как он оказался за рулём чужого трактора и куда ехал с детьми.

Фото: Одесское районное управление полиции № 2

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