В Украине больны коронавирусом 1 130 детей

По состоянию на 9.30 утра 13 мая в Украине подтверждено 1 130 случаев COVID-19 у детей из 16 425 заболевших.

Как сообщает Центр общественного здоровья, 925 детей находятся на амбулаторном лечении, 205 нуждались в госитализации. Один ребёнок нуждался в подключению к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Болезнь также подтверждена у 3 208 медиков.

За последние сутки заразу обнаружили ещё у 402 человек.

«Всего в Украине исследовано 192 247 образцов методом ПЦР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на амбулаторном лечении находится 11 241 пациент, из них 2637 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5184 человек, из них 571 медик, из которых к аппарату ИВЛ нуждались 19. медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 439 человек, из них 23 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем, 3 716 пациентов уже выздоровели, в частности, 935 медработников, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В разрезе регионов картина по количеству заболевших и выздоровевших видна по инфографике, представленной ЦОЗ:

Винницкая обл. — 628 (309 выздоровели)

Волынская обл. — 510 (127 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 773 (79 выздоровели)

Донецкая обл. — 102 (26 выздоровели)

Житомирская обл. — 530 (67 выздоровели)

Закарпатская обл. — 764 (114 выздоровели)

Запорожская обл. — 331 (135 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 1144 (334 выздоровели)

(334 выздоровели) г. Киев — 1960 (169 выздоровели)

(169 выздоровели) Киевская обл. — 1049 (179 выздоровели)

Кировоградская обл. — 428 (273 выздоровели)

Луганская обл. — 42 (15 выздоровели)

Львовская обл. — 870 (168 выздоровели)

Николаевская обл. — 225 (63 выздоровели)

Одесская обл. — 680 (39 выздоровели)

Полтавская обл. — 257 (136 выздоровели)

Ровенская обл. — 1045 (199 выздоровели)

Сумская обл. — 157 (81 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1028 (362 выздоровели)

Харьковская обл. — 672 (81 выздоровели)

Херсонская обл. — 165 (96 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 196 (54 выздоровели)

Черкасская обл. — 346 (160 выздоровели)

Черновицкая обл. — 2444 (429 выздоровели)

(429 выздоровели) Черниговская обл. — 79 (19 выздоровели).

Как сообщала Одесса News, на утро 13 мая общее число инфицированных COVID-19 в мире составило 4 342 547 (+62 407 за сутки), умерших — 292 893 (+4 881).