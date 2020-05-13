В Украине больны коронавирусом 1 130 детей

По состоянию на 9.30 утра 13 мая в Украине подтверждено 1 130 случаев COVID-19 у детей из 16 425 заболевших.
Как сообщает Центр общественного здоровья, 925 детей находятся на амбулаторном лечении, 205 нуждались в госитализации. Один ребёнок нуждался в подключению к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Болезнь также подтверждена у 3 208 медиков.
За последние сутки заразу обнаружили ещё у 402 человек.
«Всего в Украине исследовано 192 247 образцов методом ПЦР», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на амбулаторном лечении находится 11 241 пациент, из них 2637 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5184 человек, из них 571 медик, из которых к аппарату ИВЛ нуждались 19. медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 439 человек, из них 23 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем, 3 716 пациентов уже выздоровели, в частности, 935 медработников, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
В разрезе регионов картина по количеству заболевших и выздоровевших видна по инфографике, представленной ЦОЗ:
- Винницкая обл. — 628 (309 выздоровели)
- Волынская обл. — 510 (127 выздоровели)
- Днепропетровская обл. — 773 (79 выздоровели)
- Донецкая обл. — 102 (26 выздоровели)
- Житомирская обл. — 530 (67 выздоровели)
- Закарпатская обл. — 764 (114 выздоровели)
- Запорожская обл. — 331 (135 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. — 1144 (334 выздоровели)
- г. Киев — 1960 (169 выздоровели)
- Киевская обл. — 1049 (179 выздоровели)
- Кировоградская обл. — 428 (273 выздоровели)
- Луганская обл. — 42 (15 выздоровели)
- Львовская обл. — 870 (168 выздоровели)
- Николаевская обл. — 225 (63 выздоровели)
- Одесская обл. — 680 (39 выздоровели)
- Полтавская обл. — 257 (136 выздоровели)
- Ровенская обл. — 1045 (199 выздоровели)
- Сумская обл. — 157 (81 выздоровели)
- Тернопольская обл. — 1028 (362 выздоровели)
- Харьковская обл. — 672 (81 выздоровели)
- Херсонская обл. — 165 (96 выздоровели)
- Хмельницкая обл. — 196 (54 выздоровели)
- Черкасская обл. — 346 (160 выздоровели)
- Черновицкая обл. — 2444 (429 выздоровели)
- Черниговская обл. — 79 (19 выздоровели).
Как сообщала Одесса News, на утро 13 мая общее число инфицированных COVID-19 в мире составило 4 342 547 (+62 407 за сутки), умерших — 292 893 (+4 881).