Скандал недели: Как медики одесской «скорой» сопротивлялись произволу ТЦК и СП

Прошедшая неделя «ознаменовалась» в Одессе новым конфликтом, разгоревшемся 11 июня между медиками Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки Киевского района Одессы.

Если кратко, то суть возникшей ситуации состояла в том, что сотрудники Киевского районного ТЦК в течение нескольких часов удерживали пришедшего сюда для постановки на воинский учёт водителя скорой помощи, которому стало плохо, а также вызванную бригаду скорой помощи. Медиков отпустили только после того, как в военкомат съехались машины скорой и с включёнными сиренами устроили акцию протеста, во время которой произошло несколько стычек между медиками и сотрудниками военкомата. Их разнимала полиция.

В Одесском областном ТЦК утверждали, что бригада медиков, прибывших по вызову гражданина, доставленного в Киевский районный военкомат для обновления данных, удерживали из-за того, что они «не предоставили документы о принадлежности к системе здравоохранения».

У военнослужащих Киевского РТЦК и СП города Одесса якобы возникло подозрение, что прибывшая бригада «скорой» «пыталась помочь гражданину избежать военной службы, на которую он был признан годным по заключению военно-врачебной комиссии и «была задержана для предоставления объяснений».

Фельдшер Богдан Величко, которого удерживали в ТЦК, рассказал, что вызвавший «скорую» мужчина жаловался на головную боль и тошноту, у него были телесные повреждения и ссадины головы, «но сотрудники ТЦК настаивали, что в медицинской помощи он не нуждается. То есть не разрешали транспортировать пациента в лечебное учреждение».

По его словам, военные заявили, что в ТЦК есть свой медик, который осмотрел мужчину и решил, что госпитализация ему не нужна. «Когда мы пытались вывезти пациента с территории ТЦК, к нам было применено физическое насилие. Мне и водителю скорой помощи выкручивали руки, пытались надеть наручники».

Военная прокуратура Южного региона квалифицировала событие как хулиганство (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

По факту инцидента полицией также возбуждено уголовное производство по этой же статье.

После вмешательства правоохранительных органов конфликт между сотрудниками Киевского районного ТЦК Одессы и медиками был исчерпан. Оценку инцидента дадут соответствующие органы.

Однако, скандал обнажил ещё одну проблему: из-за массовых увольнений водителей и врачей скоро не будет возможности формировать бригады, чтобы выезжать на вызовы. Кроме того, одесская экстренка может забронировать 50% работников, однако есть должности, которые не подлежат бронированию согласно закону – это врачи.

Если не будет бронирования – будут массовые увольнения и дальше. Бригады просто не будут уезжать на вызовы. Если нет водителя, машина не едет по вызову. Так же с врачом и фельдшером. В день на одну бригаду приходится около 12 вызовов, по всей области это 1000 вызовов в день. Этим людям просто некому будет помогать, — считают медики Центра экстренной помощи.

Большинство водителей имеют возрастной ценз 60+, что недопустимо для управления автомобилем скорой.

Конфликт вроде бы исчерпан, все бригады скорой помощи в Одессе работают в штатном режиме, но проблемы и вопросы остались…

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