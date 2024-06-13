Насколько критична в Одессе проблема формирования бригад скорой помощи

В Одессе работники скорой помощи утверждают, что из-за массовых увольнений водителей и врачей скоро не будет возможности формировать бригады, чтобы выезжать на вызовы.

Руководство считает, что ситуация не является критической, — рассказали медики во время пресс-конференции, сообщает Укринформ.

По словам директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области Светланы Изосимовой, на сегодняшний день в области работают 187 бригад скорой помощи.

«Процесс бронирования мы начали в декабре. Мы получили статус критически важной инфраструктуры для региона, и мы 4 раза предоставляли списки в МО. Общий список был более чем на 700 человек», — сообщила Изосимова.

По новому закону, все работники экстренной помощи должны обновить данные в ТЦК. Это необходимо для создания новых списков для бронирования.

«Неделю назад мы сделали такую ​​на 58 человек и подали в МО», — уточнила директор центра.

Для того чтобы упростить процедуру прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), в центре решили централизованно проводить около 20 человек через филиал областного ВВК. «У нас так прошло около 300 человек комиссию. Сегодня в Хаджибейском военкомате прошли 25 человек. Процесс продолжается по каждому военкомату», — уточнила Изосимова.

Она отметила, что одесская экстренка может забронировать 50% работников, однако есть должности, которые не подлежат бронированию согласно закону – это врачи.

Относительно увольнения водителей и врачей скорой Изосимова сообщила, что, в основном, люди увольняются по причине того, что некоторые уезжают за границу.

«Я не вижу массового увольнения людей, чтобы говорить, что мы находимся на грани того, чтобы не сможем оказывать помощь. В области, например, многие фельдшеры и врачи, работавшие в больницах, наоборот, приходят в экстренку, чтобы трудоустроиться с целью бронирования. Они приходят и приводят слова первого заместителя председателя ОГА о том, что бронирование экстренной службы – приоритет номер один для страны», — подчеркнула она.

Также она добавила, что большинство водителей имеют возрастной ценз 60+, что недопустимо для управления автомобилем скорой.

«Уже есть программа, которая рассматривается на уровне Министерства здравоохранения, чтобы фельдшеры имели опыт вождения авто скорой и оказывали и медицинскую помощь, и сами управляли санитарным транспортом», — добавила директор Центра экстренной медицинской помощи.

В свою очередь, работники учреждения рассказывают, что кадровая проблема в одесской экстренке – критическая.

«На моей подстанции двое коллег уже в ВСУ, ещё пятеро имеют боевые повестки. Бронирование по скорой не получил никто. Водители массово увольняются. Также есть нехватка врачей и фельдшеров. Если не будет бронирования – будут массовые увольнения и дальше. Бригады просто не будут уезжать на вызовы. Сегодня мои коллеги находились в ТЦК и получили повестки на обновление данных. Далее, если не будет бронирования, они получат боевые повестки. Если нет водителя, машина не едет по вызову. Так же с врачом и фельдшером. В день на одну бригаду приходится около 12 вызовов, по всей области это 1000 вызовов в день. Этим людям просто некому будет помогать», — рассказал фельдшер 4-й подстанции Роман.

Как сообщала Одесса News, в Одессе правоохранители начали расследование массовой драки, которая произошла между работниками скорой медицинской помощи и районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Водитель кареты экстренной медпомощи пришел в Киевский РТЦК и СП Одессы, чтобы обновить данные, однако его отказались отпускать. Когда ему стало плохо, вызвали медиков, которых по приезде также отказались отпускать. На место прибыли несколько бригад экстренной службы. Произошли столкновения между экипажами скорой и работниками ТЦК, а также их помощниками. Уполномоченный Верховной Рады прав человека Дмитрий Лубинец заявил, что взял дело под собственный контроль.

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