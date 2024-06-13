Омбудсмен отреагировал на драку работников ТЦК и медиков в Одессе

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на видео драки в Одессе возле районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, которое накануне распространилось в сети.

Он пообещал держать расследование на личном контроле, о чём 12 июня Лубинец написал в Telegram.

Лубинец заверил, что направил письма в Государственное бюро расследований, Военную службу правопорядка, Национальную полицию и Министерство внутренних дел с требованием предоставить правовую оценку действиям участников конфликта, сами же действия, зафиксированные на видео, назвал «недопустимыми».

«Позволю себе напомнить, что каждый, кроме конституционных прав, имеет и обязанности, которые следует выполнять должным образом – без ущерба для других граждан. Действия, имевшие место в Одесском ТЦК и СП, точно не добавляют авторитета ни одной из сторон конфликта, а даже наоборот – дискредитируют тех, кто сейчас на передовой борется за жизнь для нашей страны и людей», – написал Лубинец.

Также он призвал должностных лиц ТЦК и СП во время выполнения своих обязанностей «неукоснительно соблюдать нормы Конституции и законодательства Украины».

Одесса News информировала, что 11 июня в Одессе произошёл конфликт между медиками и сотрудниками ТЦК и СП Киевского района после того, как военные заблокировали бригаду «скорой». Инцидент в ТЦК, по словам медиков, является «своеобразной реакцией военнослужащих на попытки медиков получить бронь от мобилизации». В центре комплектования заявили, якобы их сотрудники задержали гражданина, отказавшегося показать свой военно-учётный документ. Впоследствии к зданию приехала «скорая», сотрудники которой рассказали о диагнозе задержанного. Военно-врачебная комиссия ТЦК его не подтвердила. Правоохранители открыли уголовное дело по факту хулиганства.

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