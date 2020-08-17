Полицейские нашли автомобиль, который насмерть сбил одесситку возле «7 километра»

Полицейские разыскали автомобиль, которым предположительно была сбита у промтоварного рынка «7-й километр» в Овидиопольском районе 29-летняя одесситка.

Об этом сообщает Овидиопольский отдел полиции в Одесской области.

«В течение суток после того, как было найдено тело пострадавшей, работники следственного управления ГУНП в Одесской области совместно с сотрудниками территориального отдела полиции нашли транспортное средство с характерными для ДТП повреждениями на закрытой территории в Сухом Лимане», — говорится в сообщении.



Автомашину правоохранители изъяли и отвезли на штрафплощадку для проведения экспертиз в рамках досудебного расследования.

Отмечается, что также установлен владелец автомобиля — это 33-летний житель Одессы. Сейчас полицейские выясняют, кто был за рулём транспортного средства в момент наезда на женщину. Следствие продолжается.

Фото: Нацполиция