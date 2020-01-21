Одесситка Ястремская за 55 минут разгромила словенку и вышла во второй круг Australian Open

Вторая «ракетка» Украины, одесситка Даяна Ястремская уверенно стартовала на первом в сезоне турнире серии Grand Slam — Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне.

В первом круге Australian Open посеянная под 23-м номером Ястремская за 55 минут нанесла поражение словенке Кайе Юван — 6:1, 6:1, сообщает Большой Теннис Украины.

За выход в третий круг соревнований Ястремская встретится с экс-первой «ракеткой» мира Каролин Возняцки из Дании, которая в свою очередь взяла верх над американкой Кристи Ан — 6:1, 6:3.

В прошлом сезоне Даяна и Каролин провели первый очный поединок на турнире в Цинциннати, где Ястремская выиграла со счётом 6-4, 6-4.

Отмечается, что Australian Open пройдёт до 2 февраля.

Как сообщала Одесса News, Даяна Ястремская на три позиции улучшила своё положение в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) состоянием на 20 января 2020 года и впервые стала 21-й «ракеткой» мира.