На антарктической станции, где работает одесский метеоролог, раскололся ледник

В Антарктиде, на острове Галиндез, где находится украинская станция «Академик Вернадский», откололся край ледника.

Об этом в Facebook сообщает Национальный антарктический научный центр.

«На острове Галиндез, где расположена наша станция, от ледника Woozle Hill откололся край льда. Опытные полярники говорят, что в этом районе откол такого масштаба произошёл впервые. Высота отколовшейся части составляет около 20 метров, это почти как 7-этажный дом. Ширина — 5 м», — говорится в сообщении.

В НАНЦ добавили, что трещина в месте откола была давно, и учёные постоянно наблюдали за ледником. Эти исследования важны, ведь ледники, как и, например, пингвины, свидетельствуют об изменениях климата во всём мире, — отметили в Центре.

Как сообщала Одесса News, украинская антарктическая станция «Академик Вернадский» расположена на мысе Марина острова Галиндез в 7 км от западного побережья Антарктического полуострова. Первая украинская антарктическая экспедиция состоялась в 1996-1997 годах, во время передачи станции Украина заплатила за неё символическую цену в один фунт стерлингов.

Украинские учёные проводят геолого-геофизические, гидрометеорологические, океанографические, биологические, геокосмические, медико-физиологические исследования, разработку и внедрение новейших технологий.

Сейчас в команде 25-й Украинской антарктической экспедиции работает одессит, гидрометеоролог Вадим Жуковский.