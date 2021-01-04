В Одессе на пожаре в доме по Леваневского погиб мужчина

3 января в 23:43 поступило сообщение о возгорании частного дома в Приморском районе Одессы по улице Леваневского, 9.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«По прибытию на место пожара спасателями было установлено возгорание имущества в частном одноэтажном доме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 00:17 пожар локализован и в 00:45 ликвидирован силами 20 спасателей ГСЧС на площади 50 м2.

Установлено, что во время пожара в результате отравления продуктами горения погиб знакомый хозяина дома.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Как сообщала Одесса News, 1 января в Одессе по улице Керченской, 31, при пожаре двухэтажного жилого дома обнаружен погибший его хозяин 1975 г.р. Это была первая гибель жителя Одессы на пожаре в новом году.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области