Зеленский приедет в Одессу принимать ледокол и «Бельгику»

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Одессу для участия в мероприятиях, посвящённых Международному дню Чёрного моря, который отмечается 31 октября.

Об этом стало известно корреспонденту Одесса News от собственных источников в Одесской облгосадминистрации.

У причалов Одесского морского порта замерли в ожидании два недавно ошвартовавшихся судна — ледокол и научно-исследовательское судно «Бельгика»,

Как сообщала Одесса News, 5 октября в Одесский порт. зашёл ледокол, купленный у Великобритании за 5 миллионов долларов США, который пока что носит своё прежнее имя — James Clark Ross. Он будет базироваться в Одессе и работать в составе Национального антарктического научного центра. Это первый ледокол, который за годы независимости Украины появился у наших полярников.

Украинское научно-исследовательское судно «Бельгика», совершившее большой переход вокруг Европы, переданное Украине Бельгией, находится у 19-го причала одесского морского вокзала. Это название судно вскоре также сменит.

Морские биологи, по информации Думской, предлагают назвать судно в честь директора Института морской биологии Национальной академии наук, доктора биологических наук и профессора Бориса Александрова, трагически погибшего в декабре 2019 года в пожаре на Троицкой, 25, в Одессе.

Несмотря на несколько потрёпанный атлантическими штормами вид, «Бельгика» — весьма выносливое судно, готовое к суровым морским испытаниям. Как сказали журналистам члены экипажа, при переходе в Одессу крен достигал 45 градусов, огромные волны проносились по верхней палубе судна, но шторм показал, что судно готово и к более суровым испытаниям. Оно в отличном состоянии.

На борту «Бельгики» сейчас временный экипаж, набранный через крюинговые агентства, а также научный персонал — сотрудники Национального антарктического научного центра, Института морской биологии НАН Украины и Украинского научного центра экологии моря. Последний и станет постоянным эксплуатантом «Бельгики».

По сути, два этих судна представляют весь морской научный потенциал нашей страны. В наследство от бывшего СССР Украине досталось 36 научных судов, но к 2021 году остался лишь один теплоход «Владимир Паршин», который много лет находится в ремонте и назвать действующим его никак нельзя. Правда, для исследовательских целей украинские учёные располагают румынским судном Mare Nigrum, однако оно специализируется на геологических изысканиях и не имеет специального оборудования для экологического мониторинга.

«Оборудование на борту «Бельгики» способно закрыть все вопросы по экологическим исследованиям, включая загрязнённость, биологическое разнообразие, наличие микропластика и даже размеры сероводородной зоны Чёрного моря», — сказал журналистам руководитель Украинского научного центра экологии моря Виктор Коморин.

По его словам, первый выход в море нового научного судна Украины состоится уже в этом году: «Судно готово к первому специализированному исследованию черноморских просторов, частично они уже начаты, но нужна ещё одна небольшая, хотя бы 20-суточная экспедиция, чтобы закрыть исследования украинской части Чёрного моря.

В Южно-Африканской Республике уже заявили о своей заинтересованности в проведении совместных исследований учёными Украины и ЮАР в Антарктике с использованием возможностей нового украинского научно-исследовательского ледокола.

А пока «Бельгика» и ледокол James Clark Ross в ожидании смены названий и большого количества гостей.

Фото: Одесса News, Думская

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