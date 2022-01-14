Самолёт ВВС Великобритании совершил разведывательный полёт над Чёрным морем

13 января британский самолёт-разведчик Boeing RC-135W, взлетев с авиабазы Веддингтон, провёл разведку черноморского региона.

Об этом сообщила «Думская».

Британская авиация контролирует ситуацию в оккупированном Крыму и Чёрном море, — говорится в сообщении.

Отмечается, что, пролетев над Одессой в 14:00, «Боинг» сделал несколько проходов вдоль побережья крымского полуострова. Разведка проводилась на высоте 10 тысяч метров и скорости 700 км в час.

В 17 часов самолёт закончил патрулирование, отправившись на аэродром вылета.

Как сообщала Одесса News, по мнению Генерального Секретаря НАТО Йенса Столтенберга, регион Чёрного моря имеет для НАТО большое стратегическое значение, поэтому, исходя из агрессивного поведения и риторики России в этом регионе, Североатлантический Альянс имеет все основания сохранять бдительность и наращивать собственное военное присутствие.

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