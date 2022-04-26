Зеленский просит Байдена ежемесячно выделять Украине $2 миллиарда

Украина просит администрацию президента США Джо Байдена выделять не менее 2 млрд долларов в месяц как чрезвычайную экономическую помощь, иначе гуманитарный кризис, обусловленный российским вторжением, будет усиливаться.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Washington Post.

Отмечается, что во время визита в Вашингтон для встречи с американскими чиновниками министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в целом страна просит на месяц не менее 5 млрд долларов международной помощи, из них около 2 млрд — у США. Эти средства должны идти для покрытия неотложных потребностей страны в апреле, мае и июне. Кроме этих денег, в будущем ожидаются дополнительные долгосрочные запросы на восстановление после войны.

По словам Марченко, из-за войны украинское правительство сейчас может собрать налогов всего на 54% от своих расходов, прич1м эта цифра не включает военные расходы.

Марченко сказал, что Украина ищет экономическую поддержку для продолжения выплаты пенсий, зарплат работникам здравоохранения и образования, а также удовлетворения других гуманитарных потребностей.

Ранее Сенат США принял законопроект о выделении Украине 14 млрд долларов.

Министр финансов США Джанет Эллен сообщила журналистам, что администрация работает над подготовкой дополнительного запроса Конгресса о помощи Украине, но отказалась назвать конкретные цифры.

«Нас вдохновило их мужество, мы поддерживаем их и сделаем всё возможное, чтобы привлечь наши ресурсы для удовлетворения потребностей (Украины)», — сказала она.

Законодатели, скорее всего, поддержат финансирование Украины, отмечает издание.

Как сообщала Одесса News, в одном из своих апрельских видеообращение Президент Зеленский сказал, что для компенсирования потерь в экономике, вызванных полномасштабным вторжением России, Украине необходима помощь государств-партнёров и международных институций, а также возобновление работы бизнеса.

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