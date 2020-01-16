Нас в Одессе уже 1 миллион 15 тысяч 615

Численность населения города Одессы на 1 ноября 2019 года составила 1 млн 15 тыс. 615 человек.

Об этом сообщает Главное управление статистики в Одесской области,

Как информировала в 2016 году Одесса News. по данным управления статистики, среднее постоянное население Одессы тогда составляло 992 тысячи человек. Для сравнения, По состоянию на 1 апреля 2016 года в Одессе уже официально проживали 1 009 374 человека. В 2018 году число жителей, зарегистрировавших место проживания в Одессе, увеличилось на 2 376 человек.