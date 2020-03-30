Во всём мире COVID-19 больны более 700 тысяч человек

По состоянию на 8 утра 30 марта в мире коронавирусом заболели 722 350 человек, из них 151 766 выздоровели и 33 980 умерли.

Об этом сообщает Worldmeters.

Covid-19 распространился уже на 199 стран.

Наибольшее количество заражённых зафиксировано в США – 142 178 человек (+131 за сутки), из них 2 484 погибли и 4 559 выздоровели.

Коронавирусом заразился владелец баскетбольного клуба НБА «Нью-Йорк Никс» Джеймс Долан. Топ-руководитель НБА ранее находился в самоизоляции, но не чувствовал никаких симптомов. Он продолжает вести деловые операции удалённым способом.

В Италии зарегистрировано 97 689 случаев Covid-19, погибли 10 779 человек, выздоровели 13 030.

В Китае был выявлен 31 новый (81 470 целом) случай коронавируса, 3 304 человека погибли, 75 700 выздоровели.

Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо, Софи, оправилась от коронавируса, о чём она сообщила в Facebook.

«Я чувствую себя намного лучше, и уже получила подтверждение своего выздоровления от моего врача и от Министерства здравоохранения», — написала госпожа Трюдо, у которой 13 марта обнаружили коронавирус, из-за чего премьер-министр Канады две недели находился на карантине вместе с женой. Трюдо отменил ряд мероприятий, запланированных на это время, и проводил брифинги и встречи в телефонном режиме или же онлайн.

Всемирная организация здравоохранения выпустила обновление по механизмам передачи коронавирусной болезни, рассказал заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Всемирная организация здравоохранения вчера выпустила обновление по механизмам передачи коронавирусной болезни. Ключевая вещь, что ВОЗ не меняет свою позицию. Пути передачи остаются такими, как были — воздушно-капельный и контактный. В том числе, когда мы говорим о воздушно-капельном, в первую очередь, это капельный. Возбудитель коронавирусной болезни не передаётся аэрогенным путём. То есть он передаётся только в капельках, капельках большого размера, которые сразу оседают на поверхности, и через эти поверхности, когда человек контактирует руками и затем притрагивается к слизистой, может попасть в организм человека и инфицировать этого человека», — сказал Ляшко.

Он отметил, что нужно направлять все усилия на предотвращение возникновения болезни именно из-за капельного механизма передачи.

В Украине зафиксировано 475 случаев коронавируса, из них 10 летальных, 6 человек выздоровели.

В Одесской области выявлено 8 случаев заболевших COVID-19.