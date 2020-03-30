За пределы Украины можно выехать только автомобилем

В случае крайней необходимости выхать за границу теперь можно только через пункты пропуска для автомобильного сообщения.

Об этом сообщает МИД Украины в Facebook.

«В случае насущной необходимости в выезде за границу это можно сделать через имеющиеся пункты пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения. Для получения информации о режиме работы таких пунктов пропуска необходимо заранее обратиться в Государственную пограничную службу Украины», — говорится в сообщении.

В то же время МИД Украины настойчиво рекомендует украинцам воздержаться от любых поездок за границу в связи с пандемией коронавируса.

В МИДе напомнили, что решением правительства отправление всех пассажирских рейсов из Украины с туристической целью запрещено с 24 марта.

Отмечается, что в настоящее время ряд стран на национальном уровне ввёл комплекс строгих ограничительных (карантинных) мер, направленных на локализацию вируса (Италия, Франция, Германия, Израиль, США и др.), которые продлятся до полной стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации.

Госпогранслужба предупреждает, что пограничная полиция Молдовы с 08.00 29 марта в пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бричаны-авто» (с украинской стороны — пункт пропуска «Росошаны-Авто», что в Кельменецком районе Черновицкой области) прекратила осуществление любых пропускных операций. С 17.03. Молдова запретила въезд иностранцев и ввела чрезвычайное положение.

В Беларуси предусмотрен карантин (самоизоляция) на 14 суток для всех лиц, въезжающих из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса. До окончания самоизоляции выезжать из Республики Беларусь таким лицам запрещено.

В Польше с 15.03.2020 года запрещён въезд иностранцев, в Словакии — с 13 марта.

Россия ограничила въезд иностранцам с 18 марта, вместе с тем разрешила въезд в РФ жителей ОРДЛО Украины. С 30 марта в России вводятся дополнительные ограничения.

Венгрия ограничила въезд иностранцам с 17 марта (12 марта в стране объявлено чрезвычайное положение), а Румыния ограничила въезд иностранцам с 22 марта (с 16 марта страна на чрезвычайном положении).

В МИД Украины добавили, что украинцы в настоящее время также смогут и вернуться в Украину на автомобиле. «Ограничения на пересечение границы иностранцами в соседних странах имеют определённые исключения. Обычно они касаются дипломатов, лиц, осуществляющих международные перевозки, членов экипажей, иностранцев с правом проживания на территории этих стран», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина с 28 марта должна приостановить пассажирское движение через границу в обе стороны.

14 марта Кабинет министров принял решение о временном запрещении въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начал действовать с 00 ч. 00 мин. 16 марта и введён до 3 апреля. А с 17 марта закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

С 18 марта в Украине приостановлено ​​всё внутреннее пассажирское междугороднее сообщение: железнодорожное, автобусное и авиационное.

25 марта правительство ввело на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля.