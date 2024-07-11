В Одесской области у границы с Молдовой задержаны 23 «уклониста»

Пограничники Подольского отряда, используя современную технику, предотвратили ещё одну попытку незаконной переправки лиц в Молдову.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что 23 жителя Киевской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Черкасской, Запорожской, Черниговской, Сумской областей действовали по указаниям админа телеграмм-канала.

Организатор путешествия «уклонистов» сразу же получил за свои услуги с каждого от 5 до 16 тыс. долларов США на криптокошелёк.

«Туристов» к приграничью на зерновозе подвёз подельник организатора, откуда они пешком отправились к госгранице.

«Однако прогулка продолжалась недолго. В окрестностях одного из сёл Подольского района всех желающих незаконно попасть в Приднестровский регион Молдовы задержали пограничники», — говорится в сообщении.

Круг причастных лиц устанавливается. Решается вопрос открытия уголовного производства по ст.332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». На нарушителей составили протоколы об админправонарушениях по ч.2 ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Дела будет рассматривать суд.

Одесса News информировала, что в июле 2024 года на транзитном участке автодороги Одесса-Рени белгород-днестровские пограничники задержали 25-летнего жителя Одесщины, пытавшегося переправить в Молдову трёх мужчин.

Фото и видео: Госпогранслужба

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