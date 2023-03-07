Одесские пограничники во время осмотра нашли тайник с деньгами и… гербицидами

Одесские пограничники в газовом баллоне, вмонтированном в нишу для запасного колеса автомобиля Honda обнаружили 750 тысяч гривен и ёмкости с гербицидами.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что тайник обнаружен пограничниками Измаильского отряда в паромном пункте пропуска «Орловка».

«30-летняя гражданка Украины на автомобиле Honda выезжала из Украины. В ходе проверки внимание смотровой группы привлёк газовый баллон, смонтированный внутри багажного отделения в нише для запасного колеса. И не зря, ведь при демонтаже пограничники заметили, что снизу баллон частично был заклеен изоляционной плёнкой. Оказалось, что в баллоне был тщательно оборудован тайник, из которого вытащили 750 тысяч гривен и 34 пластиковых банки с гербицидами», — сообщают пограничники подоробности задержания контрабанды.

В отношении водительницы таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил, деньги и вещества изъяты до решения суда, — говорится в информации.

Как сообщала Одесса News, 800 тысяч гривен, скрытые от контроля, обнаружили в рейсовом автобусе пограничники в паромном пункте пропуска «Орловка» Одесской области в феврале 2023 года.

Фото и видео: Госпогранслужба

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