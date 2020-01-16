Хату бракосочетаний имени Саакашвили перенесут в другое место

«Хату бракосочетаний» возле Одесской облгосадминистрации, незаконно построенную в 2016 году по инициативе бывшего главы ООГА Михаила Саакашвили, демонтируют и перенесут в Кодымский район.

Такое решение приняли на специальном по этому поводу совещании в облгосадминстрации, сообщает пресс-служба ОГА.

«В результате обсуждения выяснили, что юридических документов, подтверждающих правовой статус здания, не существует, — говорится в сообщении.

Сейчас есть несколько путей решения вопроса: привести в порядок здание, перенести его или уничтожить.

Выяснено, что «дом бракосочетания» состоит из деревянных балок, которые формируют каркас крыши, а основание стен сделана из гипсокартона и алюминия.

Решено, что здание должно соответствовать концепции самого места нахождения, а также приносить пользу людям. Поэтому целесообразнее перенести его туда, где проводят соответствующие тематические культурные мероприятия. Таким местом избран Кодымский район, где ежегодно организуют эко-этнофестиваль «Кодыма-фест».

«Мы обработаем всю необходимую документацию и юридические аспекты этого объекта. Для этого мы обратимся к Государственной архитектурно-строительной инспекции в Одесской области. Цель проводимой работы заключается не в уничтожении культурного объекта, а в сохранении. Поэтому верным решением в этой истории станет согласование плана действий по проекту с городским советом. А уже потом передача объекта соответствующему району», — отметил заместитель руководителя ОГА Денис Ванаш.

После проведения всех подготовительных действий, указанный объект будет перенесён, а территория, где он располагался, обустроена, добавил Ванаш.

«В Кодыме хотят создать музей украинской самобытности из таких домиков. Эту же территорию мы продолжаем рассматривать в концепции памятника Героям Небесной сотни. Впрочем, это предварительное решение, потому что пока нет никаких документов на этот домик, и мы сейчас обратимся в госархстройинспекцию и после ответа будем принимать окончательное решение», — пояснил чиновник.



Фото и видео: Андрей Колисниченко/Думская, ООГА