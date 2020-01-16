Началась продажа авиабилетов из Одессы в Тбилиси

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines в мае 2020 года открывает рейс Одесса-Тбилиси (Грузия).

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

«Одесситы, ещё один новый маршрут для вас! Начинаем продажу билетов из Одессы в Тбилиси. Первый такой рейс SkyUp Airlines состоится в мае», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость билета в Тбилиси без багажа составляет от 1289 гривен, обратно, в Одессу — от 1341 гривни.

Рейсы будут выполняться с 28 мая до 4 октября 2020 года по четвергам и воскресеньям.

Как сообщала Одесса News, 14 января авиакомпания SkyUp Airlines открыла продажу билетов на новое направление в Италию из Одессы — город Ламецию-Терме.