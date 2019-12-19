Рада окончательно отменила депутатскую неприкосновенность

Верховная Рада 18 декабря приняла в целом законопроект №2237, вносящий в Уголовно-процессуальный Кодекс изменения, окончательно отменяющие депутатскую неприкосновенность.

Законопроект поддержал 291 народный депутат.

Норма о депутатской неприкосновенности из Конституции Украины была убрана ещё в сентябре. Но в Уголовно–процессуальном Кодексе она оставалась: в частности, без разрешения парламента всё ещё нельзя было проводить у нардепов обыски, осуществлять в отношении них негласные следственные действия, задерживать. Соответствующие изменения в УПК внесли только сейчас, а в силу они вступят с 1 января 2020 года.

Как отмечает ТАЙМЕР, практически все одесские нардепы поддержали эти изменения в законодательство: за проголосовали все «слуги народа», а также члены группы «За будущее» Урбанский и Киссе. «Оппозиционер» Николай Скорик воздержался, что с точки зрения результата аналогично голосованию против. Представитель «Европейской солидарности» Порошенко Алексей Гончаренко на заседании отсутствовал.

Тем временем, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) считают, что нормы закона затруднят расследование коррупционных преступлений. В частности, закон предполагает, что разрешение на следственные действия в отношении нардепов должен давать лично Генеральный прокурор.

«Названная норма ставит под угрозу независимость детективов НАБУ и прокуроров САП, ведь теперь перед тем, как начать расследование, они должны обратиться к генпрокурору», — утверждают в САП.