Одесский нардеп Скорик: Европа шантажирует Украину, что заберёт безвиз

Шантаж Украины из-за рубежа недопустим.

Об этом заявил народный депутат «Оппозиционной платформы – За жизнь» от Одессы Николай Скорик.

Комментируя реакцию зарубежных партнёров Украины на решение Верховной Рады рекомендовать своих представителей в состав комиссии по выбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Николай Скорик сказал, что отдельные депутаты Европейского парламента раскритиковали это решение и заявили, что Украина рискует потерять финансовую поддержку со стороны МВФ и Евросоюза, а также безвизовый режим с ЕС.

«Если Украина, независимое государство, определяет кандидатов в состав комиссии по выбору руководителя САП, а ей из Европейского союза говорят, что мы за это заберём у вас безвиз, то это порождает сомнение в равноправности наших отношений с ЕС. Подобный подход демонстрирует, насколько высока степень внешнего управления нашей страной», – отметил Николай Скорик.

«Какая проблема в том, что украинский парламент проголосовал за комиссию, которая будет выбирать украинского антикоррупционного прокурора, почему поднялся такой шум? Почему поддержка Украины на международном уровне должна ставиться в зависимость от такого решения? Это абсолютно ненормальная ситуация. Это же не сотрудник посольства США или ЕС! Почему решение украинского парламента должно каким-то образом инспектироваться из-за рубежа?» – заявил оппозиционный политик.

Он акцентировал, что Украина – суверенное государство, которое может и должно жить в мире, поддерживать партнёрские отношения на международной арене, развивать экономические и культурные связи, но принятие внутригосударственных решений – это прерогатива украинских органов власти, в данном случае – её законодательного органа.

«И эти решения должны приниматься украинскими государственными служащими, украинскими депутатами. Процедура определения кандидатов в комиссию была прозрачной, и ОП-ЗЖ поддержала соответствующее Постановление», – резюмировал Николай Скорик.

Как сообщала Одесса News, ранее Николай Скорик утверждал, что распродажа стратегических для Украины предприятий будет проведена абсолютно не в интересах государства, а в интересах Международного валютного фонда.

Фото: ОП-ЗЖ