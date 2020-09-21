43 одессита в воскресенье диагностированы: COVID-19

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 21 сентября в Одессе зарегистрированы 4 741 случай COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 43 новых случая заболевания.

По данным на 21 сентября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 208 пациентов с COVID-19. Из них 166 человек пребывают в состоянии средней тяжести, 42 пациента — в тяжёлом состоянии. Ещё семь детей с COVID-19 находятся на лечении в детской городской клинической больнице №3.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили десять человек с подозрением на COVID-19.



За последние сутки зарегистрированы два новых случая COVID-19 у детей — мальчик (15 лет) и девочка (11 лет) находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 37 жителей Одессы.



К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 1 872 случая выздоровления от COVID-19, продолжает болеть 2 801 одессит.

Департаментом финансов Одесского городского совета перечислено 560 тысяч грн для предоставления одноразовой помощи 46 медицинским работникам, заболевшим острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом, а также одной семье умершего от COVID-19 медработника.

Оказание такой помощи предусмотрено Городской целевой программой предоставления социальных услуг и других видов помощи незащищённым слоям населения города Одессы на 2018-2020 годы.

Финансовая поддержка предусмотрена медицинским работникам (независимо от их регистрации), которые работают в медицинских учреждениях, расположенных на территории города Одессы, заболели острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом, и прошли стационарное лечение, в размере 10 000 грн, и семьям медицинских работников, которые умерли от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом, в размере 100 000 грн (одному из членов семьи).

16 сентября на сессии горсовета было принято решение о предоставлении такой финансовой поддержки медработникам, которые прошли не только стационарное лечение, но и амбулаторное.

Как сообщала Одесса News, на 21 сентября в Одессе зарегистрирован коронавирус у 293 детей, 278 медработников, умерли 68 человек.