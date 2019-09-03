С 1 января нардепы будут лишены депутатской неприкосновенности

3 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении закон №7203 «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)», который должен вступить в силу 1 января 2020 года.

За соответствующий закон проголосовали 373 народных депутата при минимально необходимых 300, сообщает Укринформ.

Отмечается, что законопроект №7203 был зарегистрирован в парламенте VIII созыва пятым Президентом Петром Порошенко. Им предусмотрено исключение из статьи 80 Конституции положение, гарантирующее депутатскую неприкосновенность парламентариям, а также невозможность быть привлечёнными к уголовной ответственности, задержанными или арестованными без согласия Верховной Рады.

Таким образом, в статье 80 Конституции останется лишь норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Фото: Укринформ