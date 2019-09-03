Кто в Одессе 4 сентября останется без воды

Одесский филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по переключению водопровода диаметром 250 мм и замене задвижки диаметром 200 мм 4 сентября не будет воды у некоторых потребителей города.
Отмечается, что в этот день с 09:00 до 21:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
— Фонтанская дорога, 65-143, 22-72;
— ул. Авдеева-Черноморского;
— ул. Бригадная;
— ул. Чубаевская;
— ул. Петрашевского;
— ул. Ефима Геллера;
— ул. Неделина;
— ул. Посмитного;
— ул. Литературная;
— ул. Каманина;
— ул. Леваневского;
— Компасный пер.;
— ул. Окружная;
— ул. Цветочная;
— ул. Баштанная;
— ул. Кондрашина.