В Одессе началась очистка сточных вод новым австрийским препаратом

12 августа Одесский городской голова Геннадий Труханов посетил станцию биологической очистки «Южная», где вместе с руководителем одесского филиала «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс» Игорем Лысенко и представителем группы компаний VTA AUSTRIA GmbH Алойсом Бутингером дал старт промышленным испытаниям по очистке сточных вод новым препаратом австрийского производства.

Как сообщает официальный сайт города, очистка сточных вод на двух очистительных станциях проводится с помощью активного ила, который является безопасным для флоры, фауны и человека, но, в то же время, очень чувствителен к превышению загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах. В особенности это касается фосфатов и соединений азота, которые содержатся в бытовой и промышленной химии, и тяжело поддаются очистке.

Представитель австрийской компании отметил, что с помощью биологических реагентов VTA Биокат® P-500 и VTA Гидропромт® на 80% улучшается осаждение активного ила, а стоки очищаются от азота аммонийного, нитратов, нитритов, фосфатов и др. С эффективностью 97% удаляются микробные, патогенные и мультирезистентные микроорганизмы, в том числе коронавирус и кишечная палочка.

«Это подтвердили лабораторные испытания в Украине и испытания на СБО «Южная», проведённые непосредственно перед промышленным экспериментом», — говорится в сообщении.

«Одесса была одним из первых городов Украины, который перешёл на новые стандарты очистки питьевой воды с использованием гипохлорита натрия. Сегодня мы говорим об очистке сточных вод, которые после станции биологической очистки поступают в Чёрное море. И мы должны быть уверены, что по качеству вода действительно соответствуют всем санитарным и биологическим нормам», — подчеркнул Геннадий Труханов.

Как отметил директор «Инфоксводоканала» Игорь Лысенко, очищенная сточная вода будет иметь статус технической и сможет использоваться для хозяйственных потребностей города, как это делается в Европе — для мытья улиц, полива газонов, парков, скверов и пр.

По результатам промышленных испытаний будут сделаны выводы, и специалисты смогут просчитать необходимое количество реагентов для внедрения в полный технологический цикл на всех очистных сооружениях.

Как сообщала Одесса News, в июле 2021 года были произведены санитарно-химические исследования проб подземных вод и очищенной питьевой воды из бюветных комплексов на территории Одессы.

Фото: «Одесса»

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