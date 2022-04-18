На Пасху и «майские» дополнительных выходных не будет

В апреле и мае у украинцев не будет дополнительных выходных.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам труда.

«Статьёй 73 Кодекса законов о труде Украины установлено 9 праздничных дней (в том числе 1 мая – День труда, 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне)», – говорится в сообщении.

Также в Украине установлены 4 нерабочих дня – религиозные праздники, в которые люди не работают (7 января и 25 декабря – Рождество Христово, а также Пасха и Троица).

Согласно украинскому законодательству, если выходной совпадает с праздничным или нерабочим днём, он переносится на следующий день после них.

Таким образом, весной 2022 года должны были бы быть выходными днями понедельники 25 апреля (перенос выходного с 24 апреля), 2 мая (перенос выходного с 1 мая) и 9 мая (праздничный день).

«Однако статьёй 6 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» установлены другие правила на период военного положения, а именно приостановлено действие статьи 73 КЗоТ относительно определения праздничных и нерабочих дней», — говорится в сообщении.

Поэтому 25 апреля, 2 мая и 9 мая являются обычными рабочими днями, работа в которые оплачивается в обычном порядке.

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