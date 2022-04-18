В плену у россиян находятся экипажи 3-х кораблей под флагами Доминики и Либерии

В плену россиян остаются члены экипажей трёх грузовых судов – Аzburg под флагом Доминики, а также Smarta и Blue Star-1 под флагом Либерии.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Теlegram.

42 члена экипажей судов и жену капитана судна Smarta взяли в заложники на территории Мариупольского морского торгового порта.

По информации капитана судна Azburg Сергея Дзысяка, экипажи прошли «проверку» в российском фильтрационном лагере в Мангуше. Пока они находятся во временно оккупированном Донецке под постоянным надзором вооружённых российских военных.

Как отметила Денисова, захватом гражданских лиц в заложники Россия нарушает право на жизнь и свободу, личную неприкосновенность, гарантированные статьями 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года и право на свободу передвижения, гарантированное статьёй 2 Протокола №4 к Конвенции.

Омбудсман призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения в Украину с просьбой учесть эти факты нарушения Россией прав человека в Украине.

Как сообщала Одесса News, Военно-морские силы России блокируют в Черноморском регионе более 90 гражданских судов, предназначенных для перевозки зерна и другого продовольствия.

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