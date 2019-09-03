Ещё одному владельцу одесского отеля “Токио Стар” сообщили о подозрении

Второму владельцу гостиницы «Токио Стар», пожар в котором стал причиной смерти девяти человек, 2 сентября сообщено о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности.

Такую информацию обнародовала пресс-служба прокуратуры Одесской области.

В пресс-службе сообщили, что «в связи с тем, что подозреваемый скрывается от органа досудебного расследования, подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также о разрешении на его задержание».

Как сообщала Одесса News, пожар в одесской гостинице «Токио Стар» произошёл в ночь на 17 августа. Погибли 9 человек, ещё 10 пострадали.

Киевский райсуд Одессы 20 августа арестовал на 60 суток владельца гостиницы «Токио Стар» Вадима Чёрного, которому прокуратура инкриминирует совершение преступления по признакам ч.2 ст.270 (нарушение правил пожарной безопасности, вызвавшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Адвокаты Чёрного заявили, что намерены обжаловать решение суда в апелляционной инстанции, поскольку «подсудимый является владельцем помещений только первого этажа здания», а пожар произошёл на втором. Сам Чёрный на заседании суда заявил, что владельцем и управляющим отеля «Паровоз», расположенного на втором этаже, является другой бизнесмен, который за несколько дней до пожара выехал из Украины.

В то же время сторона обвинения заявила, что арендатор Терновой по месту регистрации в Одессе не проживает, а место его пребывания не известно. А также добавила, что летом этого года инспекторов ГСЧС не пустили в отель для проверки противопожарного состояния учреждения, мотивируя это тем, что владельцы отеля перед проверкой переписали помещения на другого арендатора.