В Берлине собрались советники, обсудившие подготовку встречи в «Нормандском формате»

В понедельник, 2 сентября, в Берлине состоялась встреча в «Нормандском формате» на уровне политических советников, на которой шла речь о выполнении конкретных договорённостей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, выступивший именно в роли советника Президента на этих почти 8-часовых переговорах, сообщает Укринформ.

«Надеюсь, что достигнутые договорённости, которые мы собираемся выполнить все, будут имплементированы в ближайшее время и мы сможем открыть путь к встрече на высшем уровне. Есть определённый успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров», — сказал Пристайко, отметив, что детали, по договорённости всех 4 сторон, он раскрыть не может.

Однако, среди конкретных вещей, которые нужно достичь, дипломат назвал станицу Луганскую, по разведению сторон в которой и ещё в двух других местах лидеры договорились в 2016 году.

«Именно поэтому мы собираемся довести до завершения этот процесс разведения», — сказал Пристайко.

Для этого надо сделать известные шаги: прекратить стрелять, подождать 7 дней, чтобы убедиться, что нет непосредственной угрозы обстрелов, и потом разводить — отвести вооружение и людей, сделать коридор, чтобы начать разминирование, снимать фортификационные сооружения, возобновлять дороги. Эта процедура прописана, но всё это время она не соблюдалась, отметил министр. Ради достижения конкретного прогресса было решено вложить пока что все усилия в Станице Луганской вместо всех 3 участков, начать восстанавливать там мост.



О дате саммита нормандского квартета пока тоже говорить рано. Лидеры Германии, Франции, Украины и России должны решить это сами на основе отчётов, которые им представят их советники. По мнению Пристайко, дополнительные подготовительные встречи, в частности, на уровне глав МИД, не нужны.

Как заявил Пристайко, Президент Зеленский пообещал завершить войну как можно быстрее, при этом не идти на неприемлемые компромиссы.

«Никаких болезненных компромиссов, о которых мы бы не договаривались ранее, не было сделано. То, что нам придётся делать определённые болезненные компромиссы — это решения, начиная с 2014 года», — сказал Пристайко, отметив, что если бы у Украины была возможность решить этот вопрос силой с самого начала, всё было бы уже завершено, и «мы бы сейчас не были на этом этапе». Но Украина, как государство ответственное, все ещё выполняет решения, которые были достигнуть лидерами в 2014 году.

«Мы хотим завершить эту войну и Президент Зеленский несколько раз объяснял: мы не можем себе позволить ещё 5 лет находиться в том состоянии, в котором находимся сейчас – экономически, финансово, мы не собираемся каждый день терять солдат», — сказал Пристайко.

Если Украина не сможет использовать Нормандский формат, она будет искать другие возможности, подчеркнул дипломат.

Фото: Укринформ