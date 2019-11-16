В Офисе Президента подтвердили дату проведения «нормандской встречи»

Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в «нормандском формате» состоится 9 декабря.

Об этом говорится в Twitter Офиса Президента.

«Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате состоится 9 декабря. Подробности разговора — позднее», — говорится в сообщении.

Кстати. Нормандский саммит планировался на конец августа, затем назывались даты в сентябре, октябре и ноябре. Но эта встреча высокого уровня не состоялась из-за нежелания президента России Владимира Путина принять в ней участие и выдвижения Кремлём ряда требований к Украине.

В частности, 23 октября Президент Владимир Зеленский заявил, что условиями встречи лидеров стран «нормандского формата» является согласование «формулы Штайнмайера» и разведение военных сил и средств в Золотом и Петровском. Украина эти условия выполнила.

Между тем президент России Владимир Путин 14 ноября озвучил новые требования по Донбассу, заявив о необходимости разведения войск вдоль всей линии разграничения и продолжения Украиной срока закона об особом статусе Донбасса.