Город-побратим Регенсбург подарил Одессе дорогостоящее медоборудование

От многолетнего партнёра Одессы, города-побратима Регенсбург, одна из опорных больниц получила очередную гуманитарную помощь – дорогостоящее медицинское оборудование.

Мэр Одессы Геннадий Труханов посетил эту больницу, сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

В числе подаренного медоборудования — офтальмологический микроскоп Zeiss, а также аппаратура для артроскопии и эндоскопии.

По словам медиков, новое оборудование позволит вывести на качественно новый уровень оказание медицинской помощи пациентам с политравмой. В отделение политравмы, которое было открыто с началом войны, поступают пациенты с совокупностью различных травм и нарушений функций органов, что может сопровождаться особой тяжестью клинических симптомов.

Отмечается, что в отделении работает мультидисциплинарная бригада врачей разных специальностей – травматологов, нейрохирургов, офтальмологов, ЛОР-врачей, что обеспечивает комплексную медицинскую помощь пациентам.

Новое оборудование размещено в помещении ургентной операционной и позволяет проводить современные эндоскопические вмешательства у пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата, а также при микроскопических операциях глаз.

«Мы благодарим наших друзей из Регенсбурга, которые много лет поддерживают Одессу. Сегодня мы получили очередную гуманитурную помощь – медицинское оборудование, которое позволит спасать жизни пациентов. Сейчас наши братские отношения выглядят конкретной помощью», – отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2021 года Геннадий Труханов посетил Регенсбург.

Фото и видео: «Одесса»

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