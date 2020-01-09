Одесский суд арестовал изъятое имущество сгоревшего колледжа

Киевский райсуд Одессы удовлетворил ходатайство следователя полиции об аресте части имущества сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, изъятого в качестве вещественных доказательств во время дополнительного осмотра места происшествия.

Об этом стало известно из постановления следственного судьи Виктора Чаплицкого.

«Ходатайство старшего следователя отдела по расследованию особо тяжких преступлений Следственного Управления ГУ НП в Одесской области… об аресте имущества в уголовном производстве № 12019160500006428 по признакам ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины удовлетворить. Наложить арест на имущество, изъятое 17 декабря 2019 года во время дополнительного осмотра места происшествия — помещения ГВУЗ «Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса», расположенного по ул. Троицкой, 25 в Одессе», — говорится в постановлении.

Изъяты, в частности, следующие вещественные доказательства: «навесной замок с повреждённой скобой, обнаруженный на решётке окна помещения №8, расположенного на первом этаже, образцы полимерной облицовки (вагонки)… из помещения коридора №1, образцы «ламинированного ДСП, размером 2,44х1,84 м (отделка стены) из лестничных маршей», образцы «облицовки типа вагонки в количестве 35 шт. со стены лестничных маршей между первым и вторым этажами возле здания №9», образцы «облицовки стен типа вагонки в количестве 71 шт. из пожарной лестничной клетки».

В постановлении подчёркивается, что неналожение ареста на эти вещественные доказательства может привести к их уничтожению, сокрытию, что, в свою очередь, приведёт к утрате доказательств в рамках уголовного производства и существенно усложнит процесс установления истины.

Как сообщала Одесса News, 4 декабря вспыхнул пожар в шестиэтажном доме Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, во время которого погибли 16 человек, более 30 человек пострадали от огня.

Правительственная комиссия по расследованию причин пожара в колледже назвала основной версией трагедии возгорание бытового электрооборудования.