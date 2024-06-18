Зеленский подписал Закон о единой роуминговой зоне с Евросоюзом

17 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон №10265 об имплементации норм европейского законодательства по роумингу.

Сам закон приняли22 мая, на подпись Президенту передали 28 мая.

Комитет Верховной Рады по цифровой трансформации объяснил 18 июня в Telegram, что подписанный Зеленским документ обеспечивает присоединение Украины к общей роуминговой зоне Украина – ЕС и получение украинцами услуг роуминга в странах ЕС в режиме «Роуминг как дома» (Roam Like at Home, RLAH).

«RLAH означает, что во время путешествий в ЕС звонки, SMS и передача данных включены в домашний пакет услуг, соответственно услуги роуминга предоставляются без дополнительной платы. Также преимуществами общей роуминговой зоны смогут воспользоваться и пользователи европейских операторов, путешествующие в Украину», – говорится в посте.

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров пояснил, что украинцы смогут не платить дополнительные сборы за мобильную связь и интернет на территории 27 стран ЕС.

«До этого ни одна из стран вне ЕС не присоединялась к политике Roam Like at Home. Очередное подтверждение, что Украина – мощный цифровой игрок на европейской арене. Минцифра продолжает подгонять сферу телекома к европейским стандартам», – написал он.

Фёдоров подчеркнул, что теперь европейская сторона должна дать положительную оценку украинскому закону, после чего Украина начнёт переговоры о вступлении в единую роуминговую зону.

Для справки. В связи с полномасштабным вторжением ЕС ввёл для украинцев бесплатный роуминг в апреле 2022 года. Украинские беженцы в ЕС используют для связи с родственниками в Украине карты отечественных мобильных операторов, оплачивая только привычный пакет услуг мобильной связи. 11 июля его продлили ещё на год. 15 июля 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после разговора через видеосвязь с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил, что Украина рассчитывает на присоединение к единой зоне роуминга. В феврале 2023 года Европейская комиссия согласилась на предложение внести роуминг в Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной. Это первый случай распространения режима внутреннего рынка ЕС в Украине, отметили в Еврокомиссии.

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