В Измаиле в 40 метрах от берега оказался автомобиль с телом мужчины

В Службу спасения поступило сообщение о том, что, вероятно, в городе Измаил в Дунае затонул автомобиль с водителем.

Об этом сообщило 8 марта в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что водолазами ГСЧС были начаты поисковые работы.

7 марта вечером автомобиль был обнаружен в 40 метрах от берега Дуная.

8 марта в 11:15 автомобиль с погибшим мужчиной был вытащен на берег и передан сотрудникам полиции.

По предварительным данным полиции, мужчина Иван К., чьё тело спасатели нашли в автомобиле «Рено», работал в порту Измаила в должности старшего инспектора французской инспекционно-сертификационной компании. Он уехал из дома ещё 3 марта за рулём служебной машины. Через два дня его супруга заявила о его исчезновении. Спасатели, вытаскивая из реки «Рено», обнаружили Ивана К., сидевшем на заднем сиденье. Следов насильственной смерти не обнаружили.

Правоохранители открыли уголовное производство по части первой ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство).

Одеса News информировала, что в Подольске Одесской области около 7 утра 8 марта случайные прохожие нашли тело военнослужащего на проспекте Шевченко.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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