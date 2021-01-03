Одесские моряки дали отпор пиратам в марокканском порту

В Марокко экипаж судна, состоящий из одесситов, дал отпор банде пиратов, которые напали прямо в порту.
Об этом сообщает паблик «Одесса как она есть» в Facebook.
Инцидент произошёл 1 января во время выгрузки судна Viking Diamond в порту Касабланки (Марокко).
Отмечается, что на судно, экипаж которого состоит из 20 одесситов, напали 15 пиратов в масках и водолазных костюмах, вооружённых ножами и дубинками.
«В результате слаженной работы команды одесситов нападение удалось отбить, а подоспевшие военные смогли задержать часть из нападавших», — говорится в сообщении.
Уточняется, что несколько пиратов смогли сбежать.
При этом подчёркивается, что все одесситы целы и здоровы.
Как сообщала Одесса News, в июле 2020 года в Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты атаковали танкер Curacao Trader и похитили 15 членов экипажа — граждан Украины и России.