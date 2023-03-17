Языковой омбудсмен планирует в Одессе сеть курсов по изучению украинского языка

Уполномоченный по защите языка Тарас Креминь считает нужным расширить в одесском регионе сеть программ по изучению государственного языка.

Об этом сообщается на сайте языкового омбудсмена.

«Нужно поработать над тем, чтобы в Одессе и Одесской области значительно увеличить сеть языковых курсов. Сегодня в Украине действует более 450 бесплатных площадок по изучению украинского языка, из которых в Одесской области – всего 18. Этого недостаточно при таком огромном запросе на них”, — заявил Креминь на пресс-конференции в Одессе.

По его словам, результаты социологического исследования фонда «Демократические инициативы» свидетельствуют о том, что около 40% жителей Одесской области не переходят на украинский из-за недостаточного уровня владения языком.

Находясь в Одессе, Креминь также провёл встречу с заместителем городского головы Павлом Вугельманом. Они обсудили необходимость разработки и принятия городской программы обеспечения функционирования украинского языка как государственного.

Сегодня в городе планируют разработать стратегию популяризации украинского языка, по результатам реализации которой разработают саму программу.

«При каждом университете, при каждой библиотеке должны быть бесплатные или профинансированные из местных бюджетов курсы и разговорные клубы», — сказал омбудсмен.

Креминь также сообщил, что в 2022 году в адрес его секретариата поступило 186 сообщений о нарушении требований Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», которые касались Одесской области, а в 2023 году (по состоянию на 13 марта) — 87 обращений граждан.

Уполномоченный по защите языка добавил, что в одесском регионе чаще всего языковой закон нарушают в сферах образования, обслуживания и транспорта. Также нарушителями являются представители органов местной власти и самоуправления.

Для справки. В 2022 году уровень употребления русского языка украинцами снизился почти на 10% по сравнению с 2021 годом.

Как сообщала Одесса News, 16 января 2022 года вступила в силу норма Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которой печатные СМИ должны издаваться на государственном языке.

Фото: Уполномоченный по защите государственного языка

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