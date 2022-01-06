Все печатные газеты в Украине с 16 января должны выходить на украинском

16 января вступает в силу норма Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которой печатные СМИ должны издаваться на государственном языке.

Об этом напомнил на своей странице в Facebook Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

“Менее чем через две недели, с 16 января 2022 года, начинается новый этап воплощения Закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”. В частности, вступает в силу статья 25 Закона, регламентирующая использование государственного языка в сфере печатных средств массовой информации”, — написал Креминь.

Он пояснил, что согласно закону, печатные СМИ могут выходить на других, нежели государственный, языках при условии, что одновременно с соответствующим тиражом на иностранном языке издаётся тираж этого издания на украинском. Все языковые версии должны издаваться в один день под одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объёму и способу печати, а их выпуски — иметь одинаковую нумерацию.

Распространение по подписке печатных средств массовой информации, изданных на других языках, допускается при условии обеспечения их учредителями (соучредителями) возможности подписки в Украине такого же издания на украинском языке.

«В прошлом году мы начали информационно-разъяснительную кампанию и обратились с письмами к учредителям всех медиа, которые по данным Книжной палаты выходили только на русском языке, и отдельно к руководителям крупнейших изданий относительно необходимости неукоснительного соблюдения требований закона», — сообщил Креминь.

По словам языкового омбудсмена, с нового года многие ведущие общеполитические, специализированные и развлекательные издания уже заявили о переходе на украинский язык. Он выразил убеждение, что украинского языка будет становиться всё больше.

Как сообщала Одесса News, в Одесском национальном академическом театре оперы и балеты аргументированно, на литературном украинском языке ответили Креминю на его претензии к театру в сфере выполнения норм языкового закона.

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