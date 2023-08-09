Швеция направляет в Украину свои терминалы спутникового интернета

Шведская компания Satcube направляет в Украину свои терминалы спутникового интернета, которые могут использоваться на деоккупированных территориях, где не работают мобильные и наземные сети.

Об этом рассказал основатель и генеральный директор компании Якоб Каллмер в интервью изданию Dagens Nyheter, опубликованном 9 августа, его цитирует «Европейская правда».

На первом этапе Satcube планирует передать украинской стороне около 100 портативных интернет-терминалов. По словам Каллмера, первые терминалы в Украину были отправлены в начале лета. Для компании это самый большой заказ с начала производства терминалов в 2017 году.

В Satcube говорят, что не знают, будет ли использоваться оборудование военными, но не возражают. «Это может быть что угодно – от подключения к полевым госпиталям до поддержания связи в полевых условиях», – сказал Каллмер.

Для справки. Satcube использует спутниковую сеть американской компании Intelsat, разместившей заказы на поставку терминалов на сумму около 70 млн шведских крон (€5,97 млн). Стоимость терминалов оплатит Германия, которая их передаст.

Портативный интернет-терминал Satcube весит около 8 кг и может предоставлять широкополосный доступ через геостационарные спутники со скоростью до 70 мегабит в секунду. Задержка сигнала составляет до одной секунды, поскольку спутники находятся на орбите на высоте более 35 000 км.

Как сообщала Одесса News, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину украинские военные использовали терминалы спутниковой связи Starlink, которые предоставил владелец компании SpaceX Илон Маск.

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