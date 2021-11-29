Кусок потолка упал в классе одесской школы №111

29 ноября в одном из классов одесской школы №111 во время перемены упал кусок потолка. Инцидент произошёл после первого урока, во время перемены.

Видео опубликовал Telegram-канал «ХYОdessa».

В сообщении отмечается, что минимум один ребёнок получил травмы.

Директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич рассказала, что кусок штукатурки упал после первого урока, во время перемены. В этот момент в классе находились и дети, и учитель.

Комментарий Буйневич опубликовали в YouTube-канале мэрии Одессы.

«К счастью, никто не пострадал», – отметила чиновница.

Она добавила, что медики осмотрели ребёнка, о котором писали в соцсетях. По словам Буйневич, с ним всё в порядке.

«Кабинет, в котором произошёл инцидент, находится на втором этаже трёхэтажного здания. Никакого отношения к крыше учреждения это не имеет. Хочу отметить, что в этой школе нет проблем с кровлей, её недавно ремонтировали», – уточнила директор департамента.

Детей перевели в другой класс, обстоятельства происшествия изучают специалисты.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2021 года открывшийся в апреле мурал на стене Еврейской больницы в Одессе, посвящённый медикам, обвалился.

Фото: XYOdessa

Видео: Одесский горсовет

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