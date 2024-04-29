Оружие врага: РФ применила в Харьковской области новый вид авиабомб ШОАБ-0,5

Армия страны-агрессора России применяет новый вид авиабомб в Харьковской области.

Об этом сообщал Межрегиональный центр гуманитарного разминирования.

Речь идёт о ШОАБ-0,5 – шариковых осколочных авиабомбах массой около 0,5 кг и диаметром 7 см. Одна кассетная авиабомба-носитель РБК-500 может содержать 565 ШОАБ-0,5.

«Сапёёры встретились с ними в Купянске в начале марта… Когда они разлетаются, падают на землю, то около 30% не детонируют. На земле при малейшем колебании она может взорваться – они взведены. Если их перемещать, наклонять – может разорваться. Они могут быть на поверхности, немного погружаться в грунт. Сапёры их взрывают на месте», – рассказывают военные эксперты.

Отмечается, что такие боеприпасы оккупанты применяют прежде всего для поражения пехоты.

«Эта бомба – для поражения живой силы. Она не пробьёт броню танка, БТР. Воронки от них диаметром около 70 см, глубиной – около 10 см. Она упала на землю – разорвалась на множество осколков, поражает пехоту», — информируют специалисты.

Об использовании ШОАБ сообщала также полиция Сумской области, по данным которой оккупанты дистанционно заминировали ими местность в Шосткинском районе.

Одесса News информировала о применении врагом противокорабельной ракеты «Циркон».

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