Стены пострадавшего одесского колледжа укрепят металлическим каркасом

Строительные эксперты работают над созданием плана укрепления здания колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где 4 декабря произошёл масштабный пожар с трагическими последствиями.

Об этом сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый на своей странице в Facebook.

«Сейчас существует большая угроза обвала стен. Чтобы спасатели могли эффективно продолжать поиски, необходимо укрепить стены. По плану, стены укрепят металлическим каркасом, который удержит их от обрушения», — отметил Куцый.

По словам главы ОГА, к разработке проекта укрепления будут привлечены знатоки архитектуры города — ректора Одесской госакадемии строительства и архитектуры Анатолий Ковров, реставратор Анатолий Изотов. Предложения комиссии экспертов пришлют в Киев. В случае согласования, строители начнут возводить каркас.

Кроме того, считают специалисты, металлическая конструкция позволит спасателям и полицейским беспрепятственно работать на месте пожара.

Отмечается, что в настоящее время под завалами ещё могут находиться четыре человека. Чтобы найти людей как можно скорее, работники ГСЧС и другие службы работают в круглосуточном режиме.

Также Максим Куцый инициировал создание интерактивной карты учебных заведений области для предупреждения нарушений правил противопожарной безопасности.

«Мы должны сделать реальные шаги, чтобы предупредить такие ужасные трагедии. Мы не можем ждать, пока несколько инспекторов обойдут все школы, колледжи и вузы области. Облгосадминистрация решила создать интерактивную карту всех учебных заведений области, где будет представлена ​​информация о правилах пожарной безопасности, также будет работать телефон «горячей линии», — отметил руководитель ОГА.

По словам Куцого, «это не изменит ситуацию за один день, но это будет реальный шаг для безопасности наших детей».

Каждый неравнодушный сможет сообщать о нарушениях пожарной безопасности учебных заведений по адресу osvita@osvita.od.ua. После этого будут приняты меры для устранения нарушений, резюмировал Куцый.

Фото: Facebook, ГУ ГСЧС Украины в Одесской области