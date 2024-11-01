Одесские спасатели спасли шиншиллу, ящерицу и хамелеона на пожаре

Вечером 31 октября в Хаджибейском районе Одессы, по улице Персиковой, возник пожар в жилом доме.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что на месте спасателями установлено возгорание крыши дома. Через час пожар был полностью ликвидирован на общей площади в 30 кв.метров.

«Во время ликвидации пожара спасателями спасены 3 домашних животных (хамелеон, ящерица и шиншилла)», — говорится в сообщении.

Вероятная причина пожара – «аварийный режим работы электропроводки в перекрытии крыши».

К счастью, никто не пострадал и не погиб.

От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 10 пожарных.

Одесса News информировала, что в ночь на 1 ноября армия России нанесла ракетный удар по Одессе, повреждена одна из пожарных частей, ранены два спасателя, повреждены пожарные машины и здание части.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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