Прокуратура разоблачила ОПГ, проводившую незаконный рыбный промысел в Одессе

Прокуратура разоблачила ОПГ, проводившую незаконный рыбный промысел в одесском заливе, состоящую из чиновников ряда государственных ведомств.

Как сообщили в ГПУ, они объединились для получения неправомерной выгоды за предоставление возможности осуществлять незаконный рыбный промысел.

«После получения очередной взятки общей суммой 60 тысяч гривен разоблачены четыре участника ОПГ: начальник и главный государственный инспектор территориального отдела Западно-Черноморской рыбоохраны, государственный инспектор по охране окружающей природной среды Чёрного моря, а также инспектор одного из отделов пограничной службы», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что все чиновники были задержаны непосредственно в момент получения взятки.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых будет решен вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении в совершении коррупционного преступления.

Как сообщала Одесса News, 1 июня суд избрал меру пресечения для замначальника Главного управления ГСЧС в Одесской области, задержанного на взятке с правом внести залог в размере 126 120 гривен.