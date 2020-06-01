Руководителю одесской ГСЧС, подозреваемому во взяточничестве, назначили залог в 126 тысяч

1 июня суд избирал меру пресечения для замначальника Главного управления ГСЧС в Одесской области, задержанного на взятке 29 мая.

Полковника службы гражданской обороны взяли под арест с правом внести залог в размере 126 120 гривен, сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

При этом в прокуратуре уточнили, что сторона обвинения просила назначить залог в размере 798 760 гривен.

По данным СМИ, задержанный — Андрей Опарин. На сайте ГСЧС указано, что он — заместитель начальника по предотвращению чрезвычайных ситуаций.

Чиновник, по данным Государственного бюро расследований, требовал 40 тысяч гривен за согласование документов с нарушением требований пожарной безопасности. Его задержали при получении второго транша в размере 35 тысяч гривен. Сейчас его отстранили от работы.

Как сообщала Одесса News, Служба безопасности Украины подозревает чиновника Главного управления ГСЧС в Одесской области в получении взяток.