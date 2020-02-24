Рыбаки перекрыли трассу Одесса-Рени

24 февраля трассу Одесса-Рени в районе Баштановки Татарбунарского района Одесской области перекрыли работники рыболовецких хозяйств, занимающихся промыслом на Дунае и в Чёрном море.

Как пишет Думская, рыбаки протестуют против политики Госрыбагентства, которое, по словам участников акции, систематически затягивает выдачу квот на вылов живых водных биоресурсов.

«Протестующие недовольны установленными режимами ведения рыболовства на Чёрном море и Дунае, в соответствии с которыми, например, лов дунайской сельди начинается только с 1 марта. Это на руку только браконьерам, которые уже вовсю торгуют этой рыбой», — говорится в сообщении.

«Браконьерский промысел процветает, о чём свидетельствует наличие водных живых ресурсов на местных рынках… — отмечается в обращении Ассоциации к Президенту Украины. — Чтобы хоть как-то прокормить свои семьи, рыбаки вынуждены идти «договариваться» с так называемыми «контролирующими органами», пополняя ряды браконьеров».

Также рыбаки требуют изменить положение о научно-промысловом совете в Госрыбагентстве таким образом, чтобы в его составе было не менее 50% представителей промысловиков и общественных организаций.



Ещё одним требованием является отмена постановления Кабмина от 12 февраля, которым всех рыбаков 3 и 4 районов плавания обязали установить на лодки GPS-маячки.

Недовольны рыбаки и тем, какие орудия лова утверждает Госрыбагенство. Например, добытчикам рапаны практически запретили использовать так называемую драгу Хижняка — на всю страну разрешили всего 120 штук.

Ранее Одесса News сообщала об акциях вилковских рыбаков, неоднократно перекрывавших Дунай, чтобы добиваться увеличения лимита вылова сельди.

Фото: Думская